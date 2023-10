Juventus, trattativa con Rabiot per il rinnovo: Giuntoli e Manna a colloquio con la madre del francese

La Juventus ha iniziato le operazioni per arrivare al rinnovo di Adrien Rabiot. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno infatti già avuto un primo incontro con la signora Veronique, madre e agente del centrocampista francese che è sempre più un punto fisso nello scacchiere di Allegri. Rabiot contro il Milan ha anche indossato la fascia di capitano dal primo minuto per la prima volta in maglia bianconera. Così, dopo il rinnovo annuale degli scorsi mesi, la dirigenza bianconera vuole un accordo più lungo per evitare un’altra corsa contro il tempo in primavera.

A livello economico la situazione non è semplice, visto che Rabiot è già tra coloro che sfiorano il tetto salariale imposto dalla Juventus. La permanenza in questa stagione è stata apprezzata dal giocatore, che a Torino sta bene e trova spazi importanti verso l’Europeo. Le sirene inglesi non mancano ma la dirigenza juventina conta di poter spalmare l’ingaggio su più anni per strappare il sì di Rabiot.