Olanda-Croazia, Koeman: “Loro erano più sicuri palla al piede”

“Sono stato molto soddisfatto del primo tempo, ma non abbiamo iniziato bene il secondo tempo. Il centrocampo della Croazia ha preso il controllo e questo ci ha messo in difficoltà, soprattutto dopo il rigore. Si è visto che la Croazia gioca insieme da tanto tempo”. Lo ha detto a NOS il Ct dell’Olanda Ronald Koeman dopo la sconfitta ai supplementari per 4-2 contro la nazionale di Zlatko Dalic, che si è qualificata in finale. “Abbiamo fatto tutto il possibile. Li abbiamo pressati ogni volta che potevamo, ma siamo stati a tratti disordinati. Erano più sicuri palla al piede. E questa, per me, è stata la differenza per tutta la partita”, ha aggiunto Koeman in conferenza stampa.