Olanda-Croazia, Dalic: “Spagna o Italia in finale? Non ho preferenze”

“Congratulazioni ai miei ragazzi. Questa è una vittoria per i croati. Battere l’Olanda 4-2 sul proprio campo è un grande successo. Avremo un’altra medaglia, il che è irreale, ma ce la meritiamo. Puntiamo all’oro, naturalmente. È l’unica cosa che ci manca: abbiamo l’argento, abbiamo il bronzo. Ora cerchiamo quell’oro”. Lo ha detto il Ct della Croazia, Zlatko Dalic in conferenza stampa dopo la vittoria ai supplementari per 4-2 sull’Olanda nella semifinale di Nations League. “Questa è una delle più grandi vittorie della Croazia – ha aggiunto -. Sconfiggere l’Olanda nel loro stadio, subire il primo gol nel primo tempo, poi subirne di nuovo al 96′. Questa vittoria è decisamente storica”. Ora a Rotterdam sfiderà la vincente della sfida tra Spagna e Italia: “Non ho preferenze. Prima festeggeremo un po’, poi ci riposeremo. Non importa chi sarà il prossimo, ci concentriamo su noi stessi“.