Cori omofobi dagli spalti, il Corinthians giocherà una partita a porte chiuse

di Mattia Zucchiatti 21

Il Corinthians dovrà giocare una partita a porte chiuse dopo i cori omofobi intonati durante la partita contro il San Paolo, alla Neo Química Arena, il 14 del mese scorso. Il club è stato giudicato mercoledì dalla terza commissione disciplinare della Corte superiore di giustizia sportiva (STJD). La decisione può essere impugnata. Nel referto del direttore di gara è stato indicato il coro incriminato, con la parola ‘Bichas’, termine fortemente offensivo nei confronti degli omosessuali. Nel corso della gara lo speaker ha lanciato un avvertimento ai tifosi, chiedendo di non intonare più canti discriminatori. Anche sul maxischermo è comparso lo stesso messaggio, ma, come riporta O Globo, entrambi i tentativi non hanno portato all’effetto sperato. Oltre alla sfera sportiva, l’incidente è stato anche oggetto di un’indagine civile da parte del Pubblico Ministero di San Paolo (MP-SP).