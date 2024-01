Nigeria: Osimhen atteso nelle prossime ore in ritiro a Dubai

La Nigeria da martedì è in ritiro a Dubai in vista della Coppa d’Africa. Stava per diventare un caso l’assenza di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli aveva lasciato l’Italia già giovedì scorso dato che avrebbe saltato la gara col Monza per squalifica. I dirigenti della Federcalcio nigeriana hanno però fatto sapere che Osimhen si unirà al resto del gruppo nelle prossime ore, probabilmente già in giornata assieme a William Troost-Ekong e Kelechi Iheanacho. La Nigeria esordirà il 14 gennaio nella Coppa d’Africa affrontando la Guinea Equatoriale.