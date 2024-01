Manchester City: Haaland sempre più vicino al rientro, a disposizione per l’Huddersfield in FA Cup

Erling Haaland è sempre più vicino al rientro in campo. Da ieri l’attaccante norvegese è tornato ad allenarsi con la squadra e potrebbe rimettere in campo domenica, probabilmente dalla panchina nella sfida del terzo turno di FA Cup contro l’Huddersfield. Un’ottima notizia per Guardiola dopo i recuperi di De Bruyne e Doku in vista dell’intenso calendario che attende il City nelle prossime settimane.