Tennis, Brancaccio vince il Challenger di Noumea: farà il suo debutto tra i primi 150 del mondo

Non solo la finale di United Cup; l’ottima settimana del tennis italiano passa anche a livello Challenger, più precisamente da Noumea, in Nuova Caledonia. Raul Brancaccio ha infatti conquistato il titolo, il secondo in carriera a livello Challenger dopo quello conquistato nel 2022 a San Benedetto del Tronto. Per l’azzurro si tratta di una vittoria prestigiosa, sia perché arrivata sul cemento – mentre i suoi migliori risultati li aveva ottenuti sulla terra rossa – sia perché gli consente di ritoccare il proprio best ranking, facendo il suo debutto tra i primi 150 del mondo. Dopo aver battuto in semifinale il forte Garin, prima forza del seeding, il tennista di Torre del Greco si è ripetuto in finale contro il francese Lokoli. 4-6 7-5 6-2 il punteggio dell’incontro, interrotta per quattro ore a causa del maltempo sul 6-5 nel secondo set.