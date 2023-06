Pallone d’Oro 2023, la cerimonia si terrà il 30 ottobre

Verrà consegnato lunedì 30 ottobre il Pallone d’Oro 2023 in una cerimonia che si terràa l Théatre du Chatelet di Parigi. Ad annunciarlo è la rivista storica organizzatrice dell’evento, France Football. I nomi dei 30 nominati per il Pallone d’Oro maschile e delle 20 giocatrici per quello femminile saranno resi noti il 6 settembre e tra questi ci saranno i successori di Karim Benzema e Alexia Putellas. Durante la serata verranno annunciati anche i vincitori degli altri premi, ovvero il “Trofeo Kopa” per il miglior giovane giocatore under 21 della stagione, il “Trofeo Yachin” per il miglior portiere e il “Premio Socrates” riservato ai calciatori impegnati in progetti sociali e di beneficenza