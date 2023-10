Serie C 2023/2024, il Cerignola vede il terzo posto: Monterosi travolto 3-0 a domicilio

Il Ceringola espugna lo stadio Bonolis superando 3-0 il Monterosi nel match valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato di Serie C 2023/2024 grazie alle reti messe a referto da Mattia Tascone, Vito Leonetti e Filippo D’Andrea. In virtù di questo successo i pugliesi salgono al quarto posto con 12 punti, mentre i laziali restano bloccati in ultima posizione a quota 2.

La formazione ospite si rende protagonista di un ottimo avvio di stagione, passando in vantaggio dopo appena due minuti con Mattia Tascone, che calcia al volo ed infila la palla nell’angolino basso. I padroni di casa non riescono a reagire e a colpire sono ancora i pugliesi al 19′ grazie alla rete di Vito Leonetti che, dopo aver saltato Cinaglia, batte Mastrantonio con il destro. Qualche minuto più tardi l’autore del secondo gol è costretto ad abbandonare il campo per infortunio; al suo posto mister Ivan Tisci inserisce Sosa. Nel finale di primo tempo i laziali hanno la chance di riaprire la contesa con un calcio di rigore, ma Costantino fallisce, così di torna negli spogliatoi sul parziale di 0-2.

Nella ripresa il Monterosi prova a scuotersi attraverso le sostituzioni effettuate dal tecnico Roberto Taurino, che però non sembrano portare i risultati sperati. Il Cerignola, dal suo canto, amministra il doppio vantaggio senza particolari problemi e tenta di chiudere definitivamente la sfida in contropiede. La squadra pugliese, infatti, ha le occasioni migliori con Martinelli e il neo-entrato Ghisolfi, che colpiscono due traverse nell’arco di pochi minuti. Nel finale c’è tempo anche per la gloria personale di Filippo D’Andrea. Gli ultimi di gioco sono una mera formalità per il Cerignola, che stende 2-0 il Monterosi e porta a casa tre preziosi punti.