Skeleton, Bagnis duro sulla questione pista a Cortina: “Sogno distrutto”

L’Olimpiade di Cortina 2024 non avranno a disposizione la pista di bob, slittino e skeleton per cui i rispettivi sport non ci saranno. Tanta la delusione dopo la decisione ufficiale arrivata da parte del CONI. Delusione che è arrivata anche dalle parole di Amedeo Bagnis, uno dei protagonisti più attesi della manifestazione a Cinque Cerchi italiana.

Queste le parole di Bagnis: “Il mio più grande sogno è stato distrutto! Oggi, si è presa la decisione di disputare le gare di Bob, Skeleton e Slittino su una pista estera. Sono mesi che l’incertezza della pista va avanti…ma il mio sogno è sempre stato più forte di quest’incertezza e ho sempre sperato che riuscissero a trovare una soluzione. Oggi a “35” atleti e atlete è stato distrutto un sogno, il traguardo di un’intera carriera. Non ci meritavamo questo! O almeno non l’illusione durata anni”.

Ancora Bagnis: “Una Olimpiade in casa è un’emozione indescrivibile. Forse, addirittura meglio della prima Olimpiade in carriera, ma non lo potrò mai sapere perché io QUELL’EMOZIONE NON LA PROVERÒ MAI!!! Ci avete tolto la possibilità di gareggiare e sentirci, per una volta, veramente a casa! Ci avete tolto la possibilità di avere un pubblico italiano a tifare per noi! Ci avete tolto la possibilità di gareggiare, ridere, gioire ed esultare nella NOSTRA TERRA, nella NOSTRA OLIMPIADE”.