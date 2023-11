Nazionale, si ferma Bastoni: affaticamento al polpaccio, domani esami strumentali

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha sospeso anzitempo la sessione odierna di allenamento della Nazionale azzurra in vista del doppio impegno con Macedonia del Nord ed Ucraina, match decisivi per la qualificazione ai prossimi Europei del 2024, “a seguito di un affaticamento muscolare al polpaccio destro”, rende noto la Figc. Il calciatore sarà sottoposto ad accertamenti strumentali domani in mattinata. Alla ripresa della sosta, domenica 26 novembre, è previsto il big match Juventus-Inter.