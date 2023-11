Brescia, Maran: “Qui si chiude un cerchio, bisogna dimostrare di valere la maglia”

Dopo 17 anni, Rolando Maran ritorna a Brescia. Il tecnico torna alle Rondinelle dopo l’esonero di Daniele Gastaldello. L’ex allenatore del Chievo dovrà ripartire dal 15° posto in classifica a 13 punti, 1 punto di margine sull’Ascoli attualmente ai playout, e da una serie di cinque sconfitte in fila, Modena, Bari, Cittadella, Palermo e il 3-0 con la Cremonese decisivo per il cambio di guida tecnica. “Qui 17 anni fa si era interrotto qualcosa di importante e sono tornato per chiudere quel cerchio Di quell’esperienza ricordo l’affetto dei tifosi che quando fui esonerato fu incredibile. Ogni volta che tornavo ero applaudito. Questo ha contato nella scelta di tornare”,Bisognerà lavorare sulla testa dei giocatori che hanno subito colpi psicologici importanti nell’ultimo periodo. Brescia è una piazza esigente, bisogna dimostrare di valere la maglia”.