Napoli, Rudi Garcia: “Non era così che immaginavo di salutare i tifosi. In bocca al lupo”

“Non era così che immaginavo di salutare i tifosi napoletani che hanno supportato la mia avvenuta dal primo giorno. A loro, ai giocatori e alle persone vicine alla squadra va un mio sincero grazie ed un in bocca al lupo per il prosieguo in campionato e in Champion League”. Con questo stringato messaggio apparso sul proprio account Twitter, Rudi Garcia ha salutato il Napoli dopo l’esonero avvenuto ieri in seguito ai risultati negativi ottenuti in questi mesi in azzurro.

