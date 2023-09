Nazionale, Riva: “Spalletti è la scelta giusta. Buffon porta entusiasmo”

“È una bellissima figura, quello di capodelegazione è un ruolo che gli calza a pennello. Buffon è un personaggio che, dopo aver smesso di giocare e dopo una carriera straordinaria da calciatore, non poteva assolutamente uscire da questo che è il suo mondo. Lo vedo bene, porta entusiasmo nel clan della Nazionale”. Così Gigi Riva, in un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, promuove la scelta dell’ex portiere nella figura di capo delegazione azzurro.

Sul capitolo commissario tecnico: “Chiuderei il discorso Mancini. Ormai è andato e non se ne parla più. In questo momento conta soltanto il bene della squadra, dell’Italia a cui sono sempre legato. Spalletti non l’ho mai conosciuto di persona ma mi ha sempre fatto una bellissima impressione. Ha fatto benissimo con il Napoli vincendo lo scudetto e lo apprezzo in tutti i modi, come allenatore e come persona. Gli auguro il meglio. Penso sia davvero l’uomo giusto per guidare la squadra, ancora di più in un momento come questo”, aggiunge il miglior cannoniere con la maglia azzurra di tutti i tempi.