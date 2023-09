Scandalo scommesse, partite truccate da arbitri e giocatori: si ferma il campionato in Bolivia

Il presidente della federcalcio della Bolivia, Fernando Costa, ha annunciato lo stop al massimo campionato a causa di un gravissimo scandalo di scommesse e partite truccate denunciato nelle ultime ore. Il torneo è stato fermato per consentire alla Procura di svolgere le proprie indagini in modo sereno e come riferisce lo stesso numero uno del calcio boliviano, “il materiale ricevuto contiene prove estremamente serie e sono previsti procedimenti penali. Denuncio un sistema di corruzione che coinvolge scommesse clandestine, tangenti e partite truccate”. Ad aver truccato le partite a scopo di lucro ci sarebbero arbitri in attività, giocatori, dirigenti ed ex dirigenti dei club.