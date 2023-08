Psg, tregua con Mbappé: ipotesi rinnovo, ma con accordo verbale per la cessione la prossima estate

Una “tregua”, così il quotidiano spagnolo As definisce quanto sta accadendo in queste ore tra Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain. Il fenomeno transalpino è stato reintegrato in rosa e dopo il gelo delle scorse settimane avrebbe ripreso in considerazione l’ipotesi di un rinnovo di contratto. Ma allo stesso tempo il Psg si sarebbe impegnato a garantirgli la cessione la prossima estate se non fosse eventualmente soddisfatto. In Francia le clausole rescissorie non sono ammesse ma Mbappè e il patron Al Khelaifi avrebbero stretto un patto verbale che permetterebbe al giocatore di andare via la prossima estate senza lasciare il Psg a mani vuote.