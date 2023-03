Nazionale, nessun giocatore della Juventus in campo stasera: non accadeva dal 1994

Dopo 29 anni la Nazionale Italiana di calcio non avrà alcun giocatore della Juventus in campo o in panchina questa sera nella sfida contro l’Inghilterra. Non accadeva da una partita contro l’Estonia giocata nel 1994 dopo i Mondiali statunitensi. In panchina siedeva Arrigo Sacchi, mentre questa volta è stato Roberto Mancini ad escludere l’unico bianconero presente a Coverciano, ossia Leonardo Bonucci. Il difensore, ancora non al meglio fisicamente, sarà infatti in tribuna. Federico Chiesa, invece, non è neanche andato in ritiro dopo i problemi patiti nelle ultime settimane. Era invece dal match di Nations League contro il Portogallo del 2018 che non c’erano bianconeri nell’11 titolare.