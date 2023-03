Juve, il padre di Kean confessa: “E’ mio figlio, ma di lui non so nulla. Sono per strada e non si preoccupa per me”

Carattere e personalità spiccate quelle di Moise Kean. Il giocatore dopo aver rimediato un’espulsione sul finale di partita contro la Roma ha saltato anche il derby d’Italia contro l’Inter, per non finire ha dovuto pagare una multa alla società bianconera e riconquistare fiducia e posizione in campo. A proposito dell’attaccante italiano, come raccontato dalla redazione di juvenews.eu il padre ha rilasciato qualche dichiarazione in merito al giocatore: “Moise Kean è sicuramente mio figlio, ma di lui non so nulla. Ho cercato di parlare con la Juventus, ai tempi sono andato dal Vicepresidente Pavel Nedved, ma non c’è stato nessun seguito a quella chiacchierata. Io da più di un mese sono senza tetto. Non ho intenzione di fornire a nessuno informazioni su mio figlio, né ai giornalisti né alla società. Nessuno si è mai preoccupato per me, non inizierò io a farlo per gli altri. Sono attualmente per strada, devo pensare a me e a trovare un tetto, e non a dare informazioni e giudizi su chi sta meglio di me. Il Sindaco di Fossano sa delle mie difficoltà e mi sta cercando una casa, potete chiedere conferma a lui”.