Formazioni ufficiali Portogallo-Liechtenstein, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Portogallo-Liechtenstein, sfida valida come prima giornata del Gruppo J delle qualificazioni agli Europei del 2024. Comincia il cammino delle due selezioni verso la conquista della rassegna continentale. In particolare, grande curiosità nei confronti della Nazionale lusitana, sulla cui panchina debutta il ct Roberto Martinez, dopo non essere riuscito a “sfruttare” la generazione d’oro del Belgio. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di giovedì 23 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI PORTOGALLO-LIECHTENSTEIN

PORTOGALLO: in attesa

LIECHTENSTEIN: in attesa