Nazionale, Mancini: “Contro Malta tutto da perdere, non abbiamo problemi di autostima”

“Queste sono partite in cui c’è tutto da perdere, quindi bisogna avere la massima concentrazione: i tre punti sono importanti e non dobbiamo prendere alcun rischio. Quando si giocano delle partite e qualcosa non va bene si ha qualche giorno per pensare a cosa migliorare, ma poi si vedono nel modo giusto cose che nemmeno in panchina si riescono a giudicare. Ci sono state cose buone con qualche errore: se riusciamo a fare quanto fatto nei primi 15′ e per tutto il secondo tempo, credo avremo delle grandi soddisfazioni se andremo via da qui con i tre punti, che con Malta valgono come con l’Inghilterra”. Così Roberto Mancini, ct dell’Italia, nell’intervista esclusiva alla Figc a poche ore dalla sfida contro Malta: “Ci saranno cambi perché la partita con gli inglesi è stata faticosa, però non credo ai ragazzi manchi un po’ di autostima. Quando si giocano partite così importanti, capita di perdere dopo aver battuto tante volte l’Inghilterra, che non ha avuto una grande supremazia. Alla fine non è un stato un risultato giusto ma va accettato, andremo a vincere a Wembley”.

Sui nuovi inserimenti “Non è semplice, ne abbiamo inseriti tanti dopo l’Europeo. Sono calciatori con grandi prospettive ma è anche importante che possano giocare nei loro club. Che i club debbano puntare sui giocatori italiani, visto che ci sono, è certo. E’ una certezza anche che un ct non abbia tempo per allenarli: è praticamente impossibile visto che spesso abbiamo tre partite ogni dieci giorni”.