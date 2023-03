Scherma, CdM spada femminile: Italia terza nella prova a squadre a Nanchino

Terzo posto nella prova a squadre per l’Italia della spada femminile, impegnata nella tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 a Nanchino (Cina). Decisivo il successo ottenuto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola ai danni della Polonia, sconfitta per 45-36. Si tratta del terzo podio in stagione per le azzurre, già vittoriose a Tallinn e seconde a Barcellona. A negare all’Italia la possibilità di lottare per l’oro è stata la Francia, capace di assicurarsi la semifinale per 36-26 e poi vincente anche in finale sulla Corea del Sud. Le azzurre hanno però reagito nel migliore dei modi, mandando al tappeto la Polonia nella finalina e blindando il terzo posto.