Maratona Rimini 2023, risultati e ordine di arrivo: vincono Hafner e De La Cruz Aguirre

di Antonio Sepe 58

Risultati, classifica e ordine di arrivo della Maratona di Rimini 2023, corsa di running andata in scena nella mattinata di domenica 26 marzo. A vincere l’ottava edizione della classica 42 km è lo sloveno Domen Hafner, che taglia il traguardo all’ombra dell’arco di Augusto in 2:30.20. Seconda piazza per l’azzurro Fabio Molinari, distante 5’28”, mentre completa il podio Carmine Federico (+11’24”). Completano la top 5 Babiker Gabrimichel e Francesco Scattarelli. Per quanto riguarda la prova femminile, invece, ad imporsi è stata Luz Nadine De La Cruz Aguirre con il tempo di 2:52.35. Alle sue spalle Azzurra Ilari, beffata per soli 46 centesimi. Completa il podio Federica Moroni a poco più di 3 minuti di ritardo. Di seguito l’ordine di arrivo.

ORDINE DI ARRIVO GARA MASCHILE

1 HAFNER Domen 2:30:20.66

2 MOLINARI Fabio +5:28.54

3 FEDERICO Carmine +11:24.20

4 BABIKER GABRIMICHEL +11:28.89

5 SCATTARELLI Francesco +16:26.16

6 MARINI Marco +17:15.37

7 GHORBANALIRAD Sina +17:18.41

8 GOZZOLI Luca +17:23.83

9 MEAZZI Davide +17:35.55

10 FARINA Alessio +17:56.12

ORDINE DI ARRIVO GARA FEMMINILE

1 DE LA CRUZ AGUIRRE Luz Nadine 2:52:35.40

2 ILARI Azzurra +46.21

3 MORONI Federica +3:03.40

4 GUERRA Alice +13:40.49

5 ATTARD PULIS Josann +15:12.55

6 BERGAGLIO Ilaria +16:05.25

7 FURLAN Anna +18:21.80

8 COLOMBO Giulia +22:13.09

9 DEL CARLO Sonia +27:05.00

10 MASOTTI Carlotta +27:24.57