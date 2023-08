Calcio: presentata la Scopigno Cup, al via il 22 agosto

La nuova edizione della Scopigno Cup World Football Tournament Under 17 è stata presentata oggi al Comune di Rieti. Si tratta del trentunesimo appuntamento dell’evento e quest’anno il premio per il miglior giocatore sarà dedicato a Diego Armando Maradona. Proprio per questo, durante la presentazione è intervenuto il figlio Diego Armando Jr: “Voglio augurare lunga vita allo Scopigno: dare spazio ai giovani è vitale. Per noi è un motivo di grande orgoglio, parlo a nome dei miei fratelli e della mia famiglia. Quando me l’hanno proposto, abbiamo subito accettato perché vogliamo che mio padre venga ricordato in contesti di sport come questo”.

Altro premio dedicato sarà quello del miglior attaccante, in ricordo di Gianluca Vialli. Il fratello Giovanni ha detto: “Dopo la morte di Gianluca, siamo stati subissati di richieste e siamo felici ed onorati per questa iniziativa. Abbiamo deciso di dare il nostro assenso, non solo per l’evento sportivo ma anche per le iniziative per aiutare le persone in difficoltà che erano una priorità per mio fratello. Un esempio che Luca in vita ha voluto dare con le parole ma anche con i fatti”.

La manifestazione avrà inizio il 22 agosto e terminerà il 25, svolgendosi nelle sedi di Salerno, L’Aquila, Rieti e Terni, Cittareale. Le squadre partecipanti si sfideranno in quattro gironi: Fluminense, Stella Rossa, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Salernitana, Ternana. Monza, Reggina, L’Aquila 1927, FC Rieti 1936. La finale sarà aperta dall’inno d’Italia cantato dal soprano ucraina Anna Suvorova, come gesto di vicinanza al popolo ucraino in difficoltà.