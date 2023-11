Ucraina-Italia, Spalletti: “Stanno tutti bene, ho l’imbarazzo della scelta”

“I ragazzi stanno bene, ce li ho tutti a disposizione e ho l’imbarazzo della scelta. Ho qualità da tutte le parti e potenzialità importanti. Andiamo in Germania con la certezza che è una partita in cui possiamo fare risultato”. Lo ha detto il ct della Nazionale Luciano Spalletti nell’intervista rilasciata ai social della Figc alla vigilia della sfida contro l’Ucraina decisiva per la qualificazione a Euro 2024. “Sono rientrati dentro il gruppo giocatori come Chiesa, che sanno fare la differenza, e abbiamo conosciuto degli elementi nuovi che possono essere dei punti di forza per il futuro di questa Nazionale. L’atteggiamento – aggiunge il ct – deve essere quello di giocare la partita per come si è parlato e per come ci siamo allenati, non solo in questa settimana, ma dalla prima volta che ci siamo conosciuti con tutti i nostri campioni”. “Loro hanno un attacco forte, potente – avverte ancora Spalletti – hanno giocatori che sono in forma nei campionati in cui giocano. Dovremo comportarci da squadra e riuscire a fare del nostro meglio”. “L’importanza della partita dice che dobbiamo andare oltre quella che è la nostra possibilità, vogliamo far innamorare gli italiani e questo è il momento giusto. E’ la partita giusta per fare il salto di livello che poi ci può permettere di lavorare con più tranquillità”, conclude Spalletti.