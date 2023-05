Mondiali femminili 2023, Infantino: “Diritti tv? Qualcosa si sta muovendo”

“Qualcosa si sta muovendo”. A pochi mesi dal via dei Mondiali femminili di calcio, Gianni Infantino si mostra più fiducioso sul tema dei diritti tv in Europa per la trasmissione della rassegna iridata in Australia e Nuova Zelanda. “Ci sono state delle discussioni che, devo riconoscere, sono iniziate a un livello un po’ diverso”, ha detto il presidente della Fifa in occasione del lancio del logo della Coppa del Mondo maschile del 2026 a Los Angeles. Qualche settimana fa, il numero 1 dell’ente che governa il calcio mondiale aveva parlato di “offerte inaccettabili”, assicurando che la Fifa non avrebbe svenduto i diritti del torneo. “Penso sia importante capire da dove siamo partiti, stiamo investendo nel calcio femminile, siamo qui negli Stati Uniti, il Paese della nazionale campione del mondo, dove il movimento è a un altro livello. Vogliamo che il calcio femminile sia rispettato e che venga pagato il prezzo giusto perchè tutto quello che sarà pagato e anche di più sarà investito nella crescita del movimento”, ha aggiunto Infantino.