Real Madrid, Ancelotti sicuro di restare ma la stampa si interroga sul suo futuro

Carlo Ancelotti assicura che il suo “futuro è chiaro” in relazione all’anno di contratto che gli resta con il Real Madrid, ma dopo la pesante eliminazione e il 4-0 subito contro il Manchester City la stampa spagnola si interroga sulla solidità della panchina del tecnico italiano. Marca ha rilanciato un sondaggio tra i propri lettori online, chiedendo cosa dovrebbe cambiare nella squadra. Una domanda fa poi riferimento esclusivamente alla guida tecnica: “Ancelotti deve restare?”. AS invece titola: “Ancelotti nel’occhio del ciclone”. Negli ultimi mesi il tecnico italiano è stato accostato alla panchina del Brasile, ma lo scenario non sembra aver catturato l’interesse dell’ex Milan, che ha sempre ricordato di avere un anno di contratto con i blancos. Gli stessi giocatori, per ultimo Carvajal, si sono schierati con lui. Le prossime settimane saranno decisive, ma Florentino Perez si è già esposto: “Carlo ha un contratto per un’altra stagione e siamo contentissimi di lui”. Una dichiarazione chiarissima, ma AS scrive che “il presente, piaccia o no, è stato offuscato”.