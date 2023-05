Lega Serie A, assemblea il 24 maggio a Roma: il ‘paracadute’ all’ordine del giorno

di Redazione 73

La Lega di Serie A si riunirà in assemblea il prossimo 24 maggio presso il Salone d’Onore del Coni, a Roma. I punti all’ordine del giorno riguardano le manifestazioni di interesse per private equity e finanziamento, il paracadute e la strategia di sostenibilità 2030. L’assemblea è stata fissata per le 12.45 in prima convocazione e per le 14.45 in seconda.