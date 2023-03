Mondiali 2030, ufficiale: il Marocco si candida con Portogallo e Spagna

Adesso è ufficiale, il Marocco si unisce a Spagna e Portogallo nella candidatura per ospitare i Mondiali del 2030. “Questa candidatura senza precedenti unirà Africa ed Europa, il nord e il sud del Mediterraneo, il mondo africano, quello arabo e quello euro-mediterraneo. Tirerà fuori il meglio di noi, in una combinazione di genio, creatività, esperienza e mezzi”. Sono le parole del re Mohammed VI in occasione della riunione della Confederazione africana. La sede dei Mondiali del 2030 dovrebbe essere annunciata nel settembre 2024.