Real Sociedad-Roma, Alguacil: “La rimonta è possibile. Siamo pronti a lottare tutti insieme”

Il tecnico della Real Sociedad, Imanol Alguacil, alla vigilia della gara contro la Roma valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa sostenendo di credere fortemente in una rimonta: “La rimonta è possibile perché sia io che i giocatori, molti di voi che sono qui e il 90% dei tifosi che verranno allo stadio ci credono, ed è per tutte le ragioni che questa squadra ha dato negli ultimi tre anni e mezzo. La Roma, Mourinho davanti a noi, e i tifosi ci credono. È complicato e difficile, ma dobbiamo giocarcela. Dobbiamo generare la tempesta perfetta, creare onde di 30 metri come quelle di Nazareth e surfarle. Ci saranno momenti in cui l’onda ci coglierà, ma li supereremo tutti uscendo e lottando insieme. La squadra è pronta”.

Il confronto ripartirà dal successo per 2-0 ottenuto all’andata dai giallorossi di Mourinho: “La chiave della partita ovviamente è segnare nei primi minuti, ma se al 70′ è 1-0, immaginate cosa può succedere da lì alla fine. Sarà importante non subire gol, c’è tempo, ma è meglio segnare l’1-0 entrando in campo con passione, entusiasmo, gioco e testa. Non dico la formazione, il sistema o i giocatori, ma essendo la Roma simile credo che le cose possano anche cambiare. Vedremo domani come andrà la partita. Ci saranno fasi, momenti, dettagli e sarà fondamentale cercare di correggere quei dettagli che ultimamente non abbiamo fatto bene”.