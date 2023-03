Scontri Napoli-Eintracht, interviene l’Asl: “118 e pronto soccorso in allerta”

Mentre imperversano gli scontri tra tifosi dell’Eintracht Francoforte e quelli del Napoli, con la Polizia che ha provato a sedare i tafferugli, interviene anche l’Asl Napoli1 per bocca del suo direttore generale Ciro Verdoliva, che ha inviato una circolare ai dirigenti di 118 e degli ospedali Mare, Pellegrini e San Paolo, nonché inoltre al governatore De Luca, al sindaco Manfredi, a Prefettura e Questura: “L’Asl, in considerazione della tensione e del fatto che i tifosi tedeschi non potranno entrare allo stadio, ha dato disposizioni al direttore del 118 di rafforzare la solita organizzazione conseguenziale al piano di emergenza-urgenza per eventi sportivi al Maradona, integrando ogni possibile risorsa umana e mezzi. Le forze in più in campo siano in prossimità dello stadio Maradona e nel centro storico della città. Agli ospedali chiediamo di allertare il pronto soccorso integrando il personale e predisponendo ogni utile ulteriore disposizione organizzativa necessaria a garantire le prestazioni sanitarie di urgenza nel caso di un eventuale numero di accessi straordinario di pazienti”.