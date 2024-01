Marocco-Sudafrica, Hakimi sbaglia il rigore del pareggio. Conte disse: “Prima di far tirare lui…”

Achraf Hakimi sbaglia il calcio di rigore del pareggio di Marocco-Sudafrica all’86’. Dopo il penalty concesso per un tocco col braccio di Mvala, dal dischetto si è presentato l’ex terzino dell’Inter. In assenza di Ziyech, è toccato al giocatore più esperto e carismatico del Marocco. Ma dagli undici metri il calciatore del Paris Saint Germain ha calciato alto, scheggiando la traversa. Un errore che a più di qualcuno ha fatto ripensare ad una dichiarazione di Antonio Conte del 2021 dopo un Inter-Verona: “Sulle punizioni ha capacità balistiche importanti. Ma sui rigori… Dovessimo arrivare alla fine di qualche competizione, devono morire tutti prima di fargliene tirare uno a lui”, scherzò il tecnico. Nel dicembre 2022 però Hakimi segnò con tanto di cucchiaio il rigore che permise al Marocco di volare ai quarti di finale del Mondiale in Qatar. Stavolta dagli undici metri l’esterno non sorride.