Premier League 2023/2024, colpo Arsenal a Nottingham: figuraccia Brighton a Luton, De Zerbi perde 4-0

Turno infrasettimanale di Premier League 2023/2024, dopo il weekend dedicato alla FA Cup, che sorride all’Arsenal, che sul campo del Nottingham Forest trova una vittoria sofferta e fondamentale per l’obiettivo che è ancora quello di provare a vincere il titolo sfuggito lo scorso anno per la rimonta subita dal Manchester City. La formazione di Arteta, che secondo la stampa catalana lascerà i Gunners a fine stagione e potrebbe essere il successore di Xavi al Barcellona, dopo un primo tempo non esaltante accelera nella ripresa e trova i due gol da parte di Gabriel Jesus e Saka, troppo tardi per il tentativo di rimonta dei padroni di casa con il gol di Awoniyi nel recupero e lo stesso attaccante nigeriano che sfiora persino il pareggio.

E’ clamorosa la debacle del Brighton sul campo della neopromossa Luton. La squadra di De Zerbi approccia come peggio non potrebbe ed è sotto 2-0 dopo appena 2 minuti e 17 secondi, facendo registrare il secondo peggior avvio di match di sempre nella storia della Premier League. Adebayo, che firmerà una tripletta personale, segna la prima rete dopo una manciata di secondi, quindi al 3′ il raddoppio di Ogbene. Sempre nella prima frazione la terza rete, a inizio secondo tempo il quarto gol ed è un vero e proprio disastro per il tecnico italiano, che non vince da tre turni e scivola fuori dalla zona Europa.

Importante e roboante 1-3 per il Newcastle, che mette un freno alla crisi nera in cui si era cacciato, in casa del sorprendente Aston Villa di Emery. Questa volta, però, la formazione di Birmingham crolla in casa per effetto dei gol di Schar (doppietta) e l’autogol di Moreno, nel finale Watkins accorcia ma non basta per sistemare le cose. Scialbo 0-0, invece, tra il Fulham e l’Everton, gli ospiti riscivolano, complice la forte penalità, in zona retrocessione. Succede di tutto, invece, tra Crystal Palace e Sheffield United. Gli ospiti la sbloccano dopo un minuto con Brereton Diaz, Eze firma il pareggio e lo firma di nuovo, ma sul 2-2, dopo il nuovo vantaggio a opera di McAtee. E’ di Olise al 67′ il gol vittoria per i padroni di casa guidati da Hodgson.