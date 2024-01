Basket, Eurolega 2023/2024: Bayern batte Baskonia dopo OT, ok Real Madrid e Fenerbahce

Serata scoppiettante in Eurolega 2023/2024, a cominciare dalla vittoria della capolista Real Madrid, che passa col punteggio di 106-101 in casa contro il Maccabi Tel Aviv. Risulta decisivo il primo quarto, in cui i blancos rifilano un distacco di undici punti nei confronti degli israeliani, che provano a ricucire da lì in avanti ma si arrendono nel finale in cui, pur tornando a un solo possesso di svantaggio, cedono col definitivo 106-101. Per gli spagnoli è la ventunesima vittoria in ventiquattro giornate del girone.

La partita più bella è quella che ha aperto il ricco programma: in Baviera, il Bayern Monaco ha battuto Baskonia all’overtime, col punteggio finale di 112-109 dopo il 94-94 dei tempi regolamentari. Si tratta della decima vittoria per la formazione di casa, mentre per i baschi è la dodicesima sconfitta e costa la fuoriuscita provvisoria dalla zona play-off (posizioni dalla settima alla decima) per approdare ai quarti delle Final Eight.

Netto il successo dell’Olympiakos che piega l’Alba Berlin, mestamente ultima in classifica, col punteggio di 101-87. Colpaccio in trasferta da parte del Fenerbahce: i turchi, quarti in classifica, espugnano il palazzetto del Lyon-Villeurbanne col punteggio di 73-83 al termine di uno scontro molto equilibrato. Tutto facile per la Stella Rossa, invece, contro Valencia: 82-64 e così i serbi si avvicinano alla zona playoff, il cui ultimo posto è occupato proprio dagli spagnoli.