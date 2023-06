Croazia, Dalic: “Finale equilibrata, dirò ai ragazzi di godersela”

La Croazia di Zlatko Dalic tornerà in campo domani per andare a caccia del primo grande titolo internazionale, la Nations League. I croati sfideranno la Spagna a Rotterdam nella finalissima in programma domenica alle ore 20.45. “Le possibilità sono 50 e 50: è una partita molto importante – ha dichiarato il ct croato in conferenza stampa -. Entrambe le squadre avranno probabilmente un approccio diverso rispetto alla semifinale. Dirò ai miei ragazzi che devono godersi la finale con il piacere di provare a fare qualcosa di grande”.

Sul Mondiale: “Abbiamo disputato un ottimo Mondiale in Qatar. Nei sei mesi successivi al Mondiale la maggior parte della squadra è rimasta la stessa, anche se ci manca Gvardiol”.

Sulla Spagna: “Conosciamo molto bene la Spagna: a loro piace il possesso palla, hanno grandi individualità, grande tecnica e sono molto veloci. Abbiamo giocato contro di loro a Copenaghen, a EURO2020, e abbiamo perso ai supplementari. Abbiamo le qualità per giocare alla pari: cercheremo di dimostrarlo in campo”.

“L’enorme interesse per questa partita significa che vale qualcosa. I 25.000 tifosi croati presenti a Rotterdam ne sono una chiara dimostrazione – ha aggiunto Dalic -. Questa competizione è importante, il nostro obiettivo era arrivare in finale e ora siamo solo a un passo dal trofeo. Non sottovalutiamo nessuno, tutte le squadre sono qui con i loro migliori giocatori: faremo del nostro meglio per compiere il passo finale”.

Infine su Modric: “Luka affronta ogni allenamento, ogni partita e tutte le competizioni in modo molto professionale. Proprio come tutti gli altri giocatori esperti della nostra rosa. Sta facendo il massimo: la vittoria del trofeo di domani sarebbe una corona per lui ma anche per il resto della squadra”.

Al suo fianco è intervenuto anche Ivan Perisic: “Dopo Mosca2018, abbiamo un’altra finale davanti a noi. Spero davvero che saremo al massimo per provare a vincere questo trofeo – ha dichiarato l’ex Inter – La Spagna è davvero una grande squadra con giocatori dei migliori club del mondo. Penso, però, che noi abbiamo più esperienza. Questa generazione ha vinto medaglie di bronzo e d’argento. Spero che domani avremo la forza per ottenere ciò di cui abbiamo bisogno, ovvero un oro”.