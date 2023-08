Manchester City, Guardiola: “Davanti abbiamo una sfida enorme. Bernardo Silva vogliamo che resti”

Dopo la stagione magica che ha portato il Treble, il Manchester City di Pep Guardiola è chiamato alla durissima ricoferma. Su questa lunghezza d’onda si sono mosse le dichiarazioni del tecnico spagnolo che ha parlato della stagione ormai imminente ad iniziare e al mercato del Man City.

Le parole di Guardiola: “Cosa mi aspetto dai miei giocatori? Non so, vedremo. All’inizio di ogni stagione pensiamo magari che non siano pronti e invece dimostrano di esserlo. Penso che nella prima parte di stagione ci saranno alti e bassi, dobbiamo provare a evitare di perdere troppi punti o di lasciare scappare le rivali in Premier. Ma a parte Kovacic che è appena arrivato, conosco i miei ragazzi abbastanza bene, so che sono competitivi in modo incredibile, si stimoleranno l’uno con l’altro e sono sicuro che risponderanno presente“.

Sulle rivali in Premier: “I Gunners non hanno preso giocatori per allargare la rosa, hanno preso dei titolari e non potevo aspettarmi altrimenti. Lo ha fatto l’Arsenal, lo ha fatto lo United, lo farà anche il Liverpool viste le partenze di Fabinho ed Henderson, ogni stagione tutte le squadre vogliono migliorarsi. Rice? Ha scelto l’Arsenal e gli auguro tutto il meglio, l’Arsenal ha preso un ottimo giocatore. L’Arsenal è una grandissima squadra sin dai tempi di Wenger, che ha cambiato tante cose nel calcio inglese, la sua influenza è stata enorme. E Arteta li sta riportando dov’erano. Ma non saranno solo una o due squadre a sfidarci, ce ne saranno tante che lotteranno per tutto Abbiamo davanti una sfida enorme. Innanzitutto dal punto di vista mentale: come possiamo crescere come squadra? Quanto siamo affamati, quanta voglia abbiamo di difendere ciò che abbiamo vinto? Lo vedremo nell’arco dei prossimi 11 mesi, durante i momenti complicati. Penso che avremo più ostacoli che mai, quindi conterà come li supereremo“.

Su Walker e Bernardo: “Sono importantissimi per noi, vogliamo che restino e faremo di tutto per trattenerli. Abbiamo già perso due giocatori incredibili (Gundogan e Mahrez, ndr), sarebbe dura perdere anche loro. Non voglio alcun giocatore che non voglia stare qui, voglio lavorare con chi vuole restare e lavorare con questo staff e gli altri calciatori. Ma deve esserci anche un’offerta adeguata. Se il Barcellona vuole Bernardo Silva, prenda un aereo, venga a parlare col nostro ds per cercare un accordo. Quando noi dobbiamo comprare qualcuno, ci vengono chiesti 10-15 milioni di sterline in più rispetto agli altri club per cui se qualcuno vuole un nostro giocatore faccia prima un’offerta e nel caso di Bernardo Silva questo non è ancora successo“.

Su Gvardiol: “Il difensore ha un bellissimo cognome. Sta facendo le visite mediche, speriamo di chiudere nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Se arriveranno altri giocatori? Non so, penso che dovremo fare qualcos’altro, non è ancora finita“.