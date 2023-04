Malta, l’ex ct Mangia temporaneamente sospeso per condotta impropria

Un’indagine del Consiglio di salvaguardia della Federcalcio di Malta ha ritenuto l’ex commissario tecnico, Devis Mangia, colpevole di condotta scorretta ma non di molestie sessuali. In una dichiarazione, la federazione maltese ha fatto sapere che ci sono prove sufficienti per sostenere l’accusa di condotta impropria, ma non abbastanza per quelle di molestie sessuali. Il consiglio, così, ha deciso che “Mangia sarà temporaneamente sospeso dalla partecipazione a qualsiasi attività calcistica a Malta fino a quando non completerà un corso sui doveri professionali, che dovrà completare entro sei mesi. Il corso scelto deve essere approvato dal Consiglio di salvaguardia della federazione”. Il tecnico è stato rimosso dall’incarico nel settembre dello scorso anno, dopo che due giocatori della Nazionale lo avevano denunciato per condotta scorretta. Di conseguenza, è stato immediatamente sospeso e il caso è stato segnalato alla polizia per ulteriori indagini. Nominato ct di Malta nel 2019 con un contratto fino a dicembre 2023, Mangia si è dimesso il 7 novembre del 2022 e ha sempre categoricamente negato le accuse. La Federcalcio ha fatto sapere che “le motivazioni saranno inviate alle parti a tempo debito” e che “la decisione può essere impugnata”.