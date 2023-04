Basket, rissa in Real Madrid-Partizan Belgrado: l’Eurolega condanna fermamente, multa in arrivo

L’Eurolega ha denunciato i fatti avvenuto in gara-2 dei playoff tra Real Madrid e Partizan Belgrado (QUI IL VIDEO) al Giudice Disciplinare Indipendente di Euroleague Basketball, che emetterà una decisione sugli incidenti in campo, in conformità con il procedimento stabilito, entro le successive 24 ore. Sono attesi provvedimenti esemplari, con maxi squalifiche per i protagonisti. Chi rischia di più è il giocatore francese del Real Madrid Yabusele, che ha letteralmente ribaltato un avversario, Danté Exum, sul parquet e che, secondo i media serbi, merita “la prigione, l’ergastolo…”. Il giocatore del Partizan Belgrado ha lasciato il palazzetto di Madrid con le stampelle per un grave infortunio. In una nota, l’Eurolega “condanna fermamente gli eventi accaduti al termine della partita. Tali eventi non rappresentano i valori di rispetto che la lega e i suoi club promuovono e che lo sport del basket incarna”. La stessa Eurolega precisa, poi, che la partita è stata dichiarata ufficialmente conclusa dopo lo scoppio della rissa perchè “quando sono stati espulsi i giocatori che hanno partecipato alla rissa e a quelli che hanno lasciato l’area della panchina, nessuna delle due squadre aveva il minimo richiesto di due giocatori ciascuno per finire la gara”.