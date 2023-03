Malta-Italia 0-2, Pessina: “Contento per la vittoria e per il gol”

“Primo gol di un giocatore del Monza con la Nazionale? Non c’avevo ancora pensato, ma a parte il gol sono contento per la vittoria, queste partite non sono mai facili e si è visto oggi. L’importante era vincere e mettere questo mattoncino”. Queste le parole del centrocampista dell’Italia, Matteo Pessina, dopo la vittoria per 0-2 a Ta’ Qali contro Malta nelle qualificazioni a Euro 2024.

“E’ un onore per me essere qua e poter aiutare la squadra, con il gol è una soddisfazione ancora più grande – ha aggiunto il capitano del Monza, autore del secondo gol, ai microfoni di Rai Sport – Sicuramente le cose si potevano fare meglio, ma il tempo per lavorare è poco. Abbiamo anche giocato giovedì, non ci vedevamo da novembre. Ripartire con tutti i giocatori che giocano nei club in situazioni diverse è difficile, noi diamo il massimo – ha spiegato – Ho visto che il ct era un po’ scuro in volto, spero che adesso si goda questa vittoria”.