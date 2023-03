Malta-Italia 0-2, Mancini: “Vincere era importante, ma potevamo fare meglio in tutto”

“Queste sono partite dove hai tutto da perdere e poi diventano brutte e non piacevoli. Abbiamo fatto alcune cose buone e altre meno. L’importante era vincere, l’abbiamo sbloccata nel primo tempo e potevamo fare qualche gol in più, perché queste poi diventano partite un po’ strane”. Queste le parole del ct dell’Italia, Roberto Mancini, dopo la vittoria per 0-2 a Ta’ Qali in casa di Malta nelle qualificazioni a Euro 2024.

“Sono partite veramente particolari, è difficile giocarle perché non ci sono spazi e bisogna sempre prenderle al massimo per cercare di vincere. Potevamo fare meglio in tutto, questo sì – ha aggiunto il ct azzurro ai microfoni di Rai Sport – Quando si va in vantaggio, si può giocare con più tranquillità, quindi bisognava fare meglio tutto”.

E su Retegui ancora in gol: “Ha sbloccato la partita, è stato fondamentale – ha spiegato – ma ha bisogno di tempo e ancora deve conoscere bene il calcio europeo. Ci vuole tempo”, ha concluso.