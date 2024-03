Mahmoud Dahoud giocherà per la Siria: la scelta 4 anni dopo le amichevoli con la Germania

“In Germania sono cresciuto, ci ho trascorso quasi tutta la vita, è la mia casa. Ma la Siria è il paese d’origine della mia famiglia e dove sono nato”. Con queste parole Mahmoud Dahoud, 28enne centrocampista attualmente in prestito allo Stoccarda dal Brighton, ha annunciato la sua decisione di difendere i colori della nazionale siriana. Una bella notizia per il Ct Cuper che, dopo l’ottimo percorso in Coppa d’Asia e lo storico approdo agli ottavi di finale, guadagna una pedina preziosa in più per le prossime gare di qualificazione mondiale contro il Myanmar (21 e 26 marzo). Dahoud ha fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili tedesche, ricevendo anche la chiamata nella nazionale maggiore a fine 2020 per degli impegni amichevoli (scese in campo contro Turchia e Repubblica Ceca). Ora la scelta a favore della Siria.