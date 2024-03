Inter, maledetto mercoledì: Sassuolo, Bologna e Atletico, le uniche sconfitte nello stesso giorno

Appena tre sconfitte in tutta la stagione, anche se due di queste fanno male perché coincidono con l’eliminazione agli ottavi da Coppa Italia e Champions League, indolore invece l’unica del campionato. Il cammino dell’Inter in questa stagione, al di là della delusione del Metropolitano, è eccezionale e fra poche settimane, salvo cataclismi, la squadra di Inzaghi festeggerà il ventesimo scudetto e la seconda stella. Peccato per quel maledetto mercoledì. C’è infatti un giorno non troppo fausto per i nerazzurri in questa splendida annata, vale a dire il terzo giorno della settimana, in cui sono arrivate proprio le tre sconfitte stagionali. Ma non solo.

La prima, nell’unico turno infrasettimanale dell’anno, contro il Sassuolo all’epoca di Dionisi: 1-2 in casa, costituisce l’unica sconfitta in campionato fin qui ed eravamo ancora al 27 settembre. Poi, lo scivolone ai supplementari, anche questo in rimonta, in casa e per 1-2, contro il Bologna di Thiago Motta agli ottavi di Coppa Italia: era mercoledì 20 dicembre, infine la sconfitta di ieri, mercoledì 13 marzo, in casa dell’Atletico Madrid, ancora una volta per 1-2 (nei 120′), prima dei rigori in virtù del 2-2 complessivo nel doppio confronto.

Insomma, c’è un filo che lega i tre ko: tutti di mercoledì, tutti per 2-1 e con una rimonta subita, e, per gli amanti dei numeri, un ultimo dato. Le tre sconfitte sono state intervallate esattamente da due mesi e tre settimane: 27 settembre, 20 dicembre, 13 marzo. 84 giorni tra il primo e il secondo ko, 84 giorni tra il secondo e il terzo ko. C’è una buona notizia per l’Inter: salvo strane decisioni su anticipi e posticipi, le ultime dieci giornate del campionato non si giocheranno mai di mercoledì.