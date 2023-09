Macedonia del Nord-Italia 1-1, Spalletti in conferenza: “Siamo una squadra forte con una storia fortissima”

“Pagato il peso emotivo? Non possiamo avere pesi di nessun genere, dobbiamo avere la faccia tosta di voler fare vedere dove vogliamo arrivare. Altrimenti diventa tutto più difficile”. Lo ha detto Luciano Spalletti, ct dell’Italia, in conferenza stampa a Skopje dopo il deludente pareggio con la Macedonia del Nord: “Noi siamo una squadra forte, con una storia fortissima, una nazione che genera calciatori di continuo e dobbiamo tornare a quel livello che ci è stato donato dalla storia e dalla qualità che abbiamo in Italia. Tutte quelle cose che ci permettono di tornare a quei livelli”.