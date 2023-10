Lite in Under 21, Nasti tira un pugno a Ruggeri e gli rompe il setto nasale. Poi le scuse

Acque agitate anche nell’Italia Under 21. Mentre la Nazionale maggiore è stata colpita dal coinvolgimento di Tonali e Zaniolo nell’inchiesta sulle scommesse, una lite tra gli azzurrini ha portato il tecnico Carmine Nunziata a escludere dalla lista dei convocati il calciatore Marco Nasti per motivi disciplinari: l’attaccante del Bari, che ieri aveva segnato nel test contro l’U18 , è stato allontanato a seguito di una lite con un compagno di squadra e farà quindi ritorno oggi al proprio club. La Nazionale scenderà in campo martedì prossimo contro la Turchia in un match valevole per le qualificazioni agli Europei 2025.

L’attaccante del Bari, apprende l’ANSA, ha colpito con un pugno il compagno di nazionale Matteo Ruggeri, dell’Atalanta, provocandogli la sospetta frattura del setto nasale. Ruggeri è tornato a Bergamo per curarsi.

Sono arrivate poi le scuse dell’attaccante del Bari che ha chiarito il suo stato d’animo attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo ufficiale di Instragram: “Mi sono già scusato privatamente, ma ci tengo a farlo anche qui. Ho grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra. Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un’occasione di crescita”. Scuse che però non sono bastate per evitare l’allontanamento dal ritiro.