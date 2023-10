Inter, Arnautovic ha fretta di tornare: l’attaccante potrebbe anticipare il rientro

Marko Arnautovic vuole in tutti i modi tornare per aiutare la sua Inter. Il centravanti, arrivato nella scorsa estate dal Bologna, ha subito un infortunio nella sfida del Castellani ad Empoli. La diagnosi aveva riportato un acciacco muscolare che non si sarebbe risolto non prima di due mesi. L’austriaco, invece, potrebbe tornare molto prima in campo.

Infatti, le condizioni di Arnautovic sarebbero in profondo miglioramento. Il rientro in gruppo potrebbe essere compreso in arco di tempo che possa non superare i 20 giorni. Da escludere, comunque riporta Sky Sport, che l’Inter ed Inzaghi possano contare sull’austriaco già al rientro della sosta.