Il Messaggero: Cafu pronto a fare causa alla Roma, 12 milioni per violazione diritto di immagine

Marcos Cafu è pronto a intentare una causa nei confronti della Roma e di Qatar Airways. Lo riferisce il Messaggero, che ricostruisce una complicata vicenda che riguarda una possibile violazione del diritto di immagine da parte del club giallorosso e della compagnia aerea nei confronti dell’ex terzino brasiliano. Una vicenda che potrebbe concludersi senza adire le vie legali il 17 novembre, data nella quale è stata fissata la convocazione dell’ultimo tentativo di conciliazione tra le parti. Se non dovesse esserci la fumata bianca, il Pendolino, suo malgrado, dovrà far causa al club.

La vicenda riguarda la sponsorizzazione tra la Roma e Qatar Airways nel 2019, quando ancora il club capitolino era guidato da James Pallotta. Cafu fu scelto come testimonial del progetto e girò degli spot pilota che sono stati trasmessi. Per queste pubblicità, però, il brasiliano non sarebbe mai stato pagato da Pallotta prima e dai Friedkin poi dopo il passaggio di società e nelle ultime settimane ha provato a far valere i propri diritti. Lo spot è stato trasmesso per ben 46 mesi e il risarcimento per la violazione del diritto d’immagine è stato quantificato nella bellezza di 11.8 milioni di euro dagli avvocati di Cafu.