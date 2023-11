Italia, Zaniolo: “Dobbiamo difendere il titolo europeo”

“La partita è stata combattuta, l’Ucraina ha passo e velocità. Dovevamo stare attenti nelle transizioni difensive. La partita era piena di significato e valore, andiamo a casa contenti”. Lo ha detto l’attaccante azzurro Nicolò Zaniolo dopo il pareggio contro l’Ucraina decisivo per la qualificazione dell’Italia agli Europei del 2024. “Dobbiamo difendere il titolo, siamo campioni d’Europa in carica ed era quasi un dovere esserci – ha detto a Rai Sport -. L’importante è sudare la maglia e mettere il massimo impegno. Spalletti? Ogni mister ci ha dato qualcosa di importante, anche Mancini. C’è lo stesso entusiasmo di prima, ci siamo messi come una famiglia per portare a casa un risultato importante”.

E sulla sua crescita: “Non mi pongo mai obiettivi a lungo termine. Devo migliorare in fase difensiva, punto a diventare un calciatore più completo e ce la sto mettendo tutta. Anche in fase offensiva devo limare delle cose”. E sul suo momento in Premier League con l’Aston Villa: “È un calcio totalmente diverso, serve un po’ di adattamento, ma mi sto divertendo ed è un’esperienza di vita nuova, a prescindere da come andrà. Sono felice di questa scelta e me la sto godendo“, conclude Zaniolo.