Highlights e gol Slovenia-Kazakhistan 2-1: qualificazioni Euro 2024 (VIDEO)

di Christian Deiuri 2

Il video con gli highlights di Slovenia-Kazakhistan 2-1, sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024. I padroni di casa passano in vantaggio al 41′ con il rigore di Sesko, ma in apertura di ripresa subiscono l’1-1 degli ospiti con Orazov. I sogni del Kazakhistan però si infrangono nel finale, con Verbic che sigla il definitivo 2-1 all’86’ e manda la Slovenia agli Europei. La formazione dell’Est Europa chiude il girone oltre ogni aspettativa con 18 punti, ma non riesce a centrare una storica qualificazione.