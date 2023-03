Italia, Verratti: “Ora inizia un nuovo percorso, ci faremo trovare pronti”

Il centrocampista del Paris Saint-Germain e della Nazionale Italiana, Marco Verratti, alla vigilia della sfida contro l’Inghilterra, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sull’ottimo momento del Napoli: “Napoli è una città molto calorosa, la squadra sta passando un grandissimo momento in campionato e in Champions, è il momento giusto per venire qui. Ci aspetta una partita molto importante contro una grande nazionale, vogliamo dimostrare quello che abbiamo preparato e fare una grande gara”.

Adesso però è il momento di pensare alla Nazionale: “Il mister ha portato l’Italia dove merita, c’è entusiasmo ed è stata questa spinta a permetterci di arrivare a risultati che nessuno si aspettava all’Europeo. C’è stata poi la botta di non andare al Mondiale ma se guardiamo partita per partita meritavamo di disputarlo. Il calcio è così, in Europa è difficile qualificarsi, siamo rimasti fuori nonostante zero sconfitte ma ora inizia un nuovo percorso e ci faremo trovare pronti. Critiche? Fanno parte del calcio, ho 30 anni e le spalle belle larghe e si va avanti. Un ritorno in Italia? Chissà, in futuro… Ma per adesso sto bene a Parigi, sogno di vincere la Champions col Psg e ci proverò fino a quando mi sarà data la possibilità”.