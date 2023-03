Svezia, fa irruzione nella Friends Arena durante l’allenamento della Nazionale: fermato un uomo

Non è andato come da programma l’allenamento odierno della Nazionale della Svezia alla Friends Arena di Stoccolma. Un uomo di circa 60 anni, infatti, con fare minaccioso ha fatto irruzione nell’impianto, portando con sé due borse. Bloccato e perquisito dalle forze dell’ordine, non è stato trovato alcun tipo di materiale pericoloso. Tuttavia la polizia continua a lavorare dato che si teme che il soggetto in questione possa aver nascosto “un oggetto” nella struttura. Al momento l’uomo è stato preso in custodia dagli agenti. A riportarlo è AftonBladet.