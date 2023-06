Italia Under 20, Gravina: “Nel calcio italiano esistono grandi talenti, ora bisogna dar loro più spazio”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, si è congratulato con l’Italia Under 20 per lo splendido percorso nel Mondiale in Argentina, culminato purtroppo con una sconfitta in finale: “Questa Nazionale è stata protagonista di uno straordinario percorso che non può essere cancellato dal ko in finale. Ringrazio i ragazzi, l’allenatore e tutti i componenti della delegazione per il contributo determinante. Questo cammino conferma due cose: nel calcio italiano esistono grandi talento e il lavoro del Club Italia li mette nelle migliori condizioni per esaltarsi. Finalmente si è tornato a parlare di giovani, ma adesso bisogna dar loro ancora più spazio così che possano far maturare il loro talento“.